Il futuro è una scelta. Mazzarri “non” è l’uomo giusto

Perché la Rai non affida Sanremo a Pippo Baudo?

Perché sceglie ancora Amadeus e gli affianca i volti più in voga?

Perché gli consente di invitare tutti i nomi più attuali e preferiti ai Giovani?

Strano, visto che Baudo ne ha fatti più di dieci.

“Probabilmente” perché il mondo è cambiato. È nuovo ed è lo stesso serio Baudo che ne è consapevole.

Ad ogni “cosa” il suo tempo. Ad ogni uomo il suo “Ministero”.

I curricula non sono casuali mai.

Stiamo parlando di sport legato allo show business estremo. Fatturato.

Bilancio.

Chi non vince non sopravvive.

Sacchi, uomo serio e geniale, comprese di esser fuori tempo. Un maestro.

Non c’è antipatia.

Chiariamolo a chi può pensare ad una posizione schierata a prescindere.

Mazzarri non è il Soccorritore di cui ha bisogno la nave Napoli.

Si metta da parte ogni sentimentalismo.

Non c’è spazio in questo calcio per il cuore, la Passione, il sacrificio.

Stiamo parlando di aziende immense all’interno di aziende.

Per assurdo alcuni calciatori posseggono più potere dell’azienda che li ospita.

Prendere o lasciare è il calcio 2024.

Mazzarri non ha nelle sue corde e potenzialità la qualità sportiva – professionale – tecnica per questo Napoli.

Anzi, ci sia modestamente permesso, rischia di essere travolto violentemente dalla tempesta in atto.

Senza colpe.

Se Schettino incaglia la Concordia al largo dell’isola del Giglio, non si chiama il primo disponibile, si chiama De Falco.

Il Futuro è una scelta. Propensione.

Pedagogista dello Sport

