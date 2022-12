Il Fatto Quotidiano: “Giorgio Chiellini mediatore della manovra stipendi della Juventus!”

Giorgio Chiellini mediatore della manovra stipendi della Juventus, è quanto fa trapelare il Fatto Quotidiano che ricostruisce il ruolo del difensore che non è indagato. Il 27 marzo 2020, l’ex capitano bianconero, Giorgio Chiellini, scrive ai compagni:

“Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli, per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa: Ci mancano 4 mesi di salario 3 mesi pagati in caso che riusciamo a finire il campionato 2 mesi e mezzo in caso di stop. Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1 luglio e il resto nella stagione 20/21. Ringraziano davvero tutta la squadra per la sensibilità. ln caso di ok domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garante di quanto detto sopra. […] Fatemi sapere cosa ne pensate e grazie di tutto”.

Il giorno successivo, Chiellini torna a scrivere ai compagni: “i prossimi passi sono questi: Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti e NELLO STESSO MOMENTO saranno firmati i contratti validi per questa stagione e per la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club”.

La storia, racconta il Fatto, si ripete per la manovra sui compensi della stagione 2020-2021. Non ci fu alcuna riduzione di stipendio, ma solo un differimento, come scrive la Consob. Un’operazione che riguardò 17 calciatori per un importo di 59,8 milioni.

