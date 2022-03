Il doppio ex Luciano Marangon: “Sarà dura a Verona per il Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Luciano Marangon, ex terzino sinistro di Napoli e Verona, che ha parlato innanzitutto del match in programma al Bentegodi domenica.

“Per il Napoli la partita è importante, se vuole continuare a credere allo scudetto deve vincere. Se perdi colpi diventa difficile. Il Verona ha dimostrato di essere una squadra unita, con un gioco interessante. Porta a casa risultati e gioca senza nessuno stress in particolare. Sarà dura per il Napoli. Milan e Inter difficilmente perderanno tanti punti, per vincere lo scudetto servirà vincerle tutte da parte del Napoli...”.

Marangon, protagonista dello storico Scudetto gialloblù nella stagione 1984-85, s’è soffermato poi sull’atteggiamento pavido e timoroso palesato dalla squadra partenopea nello scontro diretto contro il Milan.

“Spalletti è un allenatore che ha poco coraggio. Se vuoi vincere devi avere la forza di dimostrarlo. Si vince facendo un gol in più all’avversario. Ma non puoi riuscirci giocando con una sola punta…”.

Marangon, che ha vissuto un solo anno all’ombra del Vesuvio, quello del Tricolore solamente sfiorato, sfuggito di mano a causa della sconfitta interna con il Perugia, a Verona ha vissuto i momenti migliori della sua carriera. E proprio dagli scaligeri mette in guardia il Napoli.

“Mi ha colpito la determinazione di questo Verona. Juric aveva fatto un buon lavoro, Tudor è subentrato ed ha dimostrato di essere all’altezza, ha messo un’idea di gioco in campo. Il Verona è interessante e fa divertire!“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati