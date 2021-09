Il doppio ex Beoni su Napoli-Juve: “Partita interessantissima…”

Loris Beoni ha una solida carriera di allenatore alle spalle. E come tale, conosce tanto Napoli quanto Torino, sponda bianconera.

In veste di doppio ex, Radio Marte ne ha raccolto le considerazioni, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

“Napoli–Juventus è chiaramente una partita interessantissima. La Juventus senza Ronaldo perde il contributo di un campione, ma può acquistare dal punto di vista di ordine tattico. Poi alla fine le cose si pareggeranno…”.

Dalla Primavera al “Comandante”

Arrivato a Napoli nel 2017, dopo aver sfiorato la promozione in Serie C alla guidi di Rieti e Sambenedettese, a Beoni viene subito affidata la Primavera, presa al penultimo posto e portato in salvo.

“Mi è rimasto tantissimo, innanzitutto il rapporto umano con i collaboratori, i dirigenti e i giocatori. Con alcuni ancora mi sento. Poi la soddisfazione di vedere che un paio stanno facendo grandi cose. Gaetano sta facendo un percorso importante così come anche Zanoli. Erano i due per cui avevo pronosticato un buon futuro, si vedeva sin da allora…”.

Queste le considerazioni su Alessandro Zanoli.

“I ragazzi nel giro di pochi anni cambi, ma allora secondo me era sicuramente sulla strada giusta per fare il calciatore professionista, anche ad altissimi livelli. E’ posato, tranquillo, forte nel carattere. Lo ritenevo all’altezza di un percorso importantissimo e lo sta facendo. Ci sta ‘accostamento con Di Lorenzo: sa uscire bene e ha un’ottima corsa, oltre che discreti piedi. Sta crescendo molto anche nella spinta e nell’aspetto difensivo. Io ci avrei scommesso su di lui…”.

Ecco invece il pensiero espresso su Gianluca Gaetano.

“Evidente capacità tecnica, da verificare l’aspetto mentale e la voglia di sacrificarsi. Zanoli era inferiore tecnicamente ma era più pronto sull’aspetto mentale…”.

Napoli e Juventus, che esperienze

Dopo il mezzo miracolo in sella alla Primavrea, Beoni passa nello staff tecnico di Maurizio Sarri, con in “grandi”.

“A Napoli il mio legame è stato molto forte, mi dispiacque non continuare con la Primavera. Siamo professionisti, quando lavoriamo in una società diamo anima e cuore. Quando si incontrano le ex squadre c’è sempre una motivaizione forte e la voglia di dimostrare. Non perdiamo gli affetti vecchi ma ci dedichiamo anima e cuore alla nuova realtà“.

Una esperienza professionale che poi si ripeterà più avanti, quando il “Comandante” firma per la Juventus.

“Sarri alla Juventus ha vinto uno Scudetto difficilissimo, fu un’impresa per quella situazione. Penso che abbia fatto un grandissimo lavoro e la valutazione è ai posteri. Ma credo che già molta gente si renda conto che quella fu un’annata particolare. Sì, è vero: abbiamo fallito in Champions, ma a volte bisogna guardare il come. Noi su 8 partite ne vincemmo 7, abbiamo sbagliato un tempo all’andata e poi non siamo stati in grado, pur vincendo, di rimontare. Il percorso di Maurizio in Champions però ha portato 7 vittorie, giocando anche un buon calcio sempre. Alla Juventus posso dire solo che se hanno fatto una scelta con Sarri sapevano benissimo chi era. Hanno sbagliato nel non accompagnarlo nel progetto...”.

