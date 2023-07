Dopo il primo giorno di ritiro, Rudi Garcia ha risposto alle domande dei media nel Teatro Comunale di Dimaro-Folgarida. Una conferenza stampa animata da un mucchio di considerazioni.

Partendo proprio dall’eredità di Spalletti: “Io l’ho vissuta questa cosa. Ho vinto nel 2011 lo Scudetto e la Coppa di Francia dopo 52 anni dal campionato e 55 dalla coppa. So cosa significa vincere in queste condizioni, nessuno lo aspetta. Però sono rimasto al Lille dopo la doppietta e iniziano ad esserci i doveri. Incosciamente dall’anno dopo potrei non aver fatto il meglio di me, pur facendo terzo posto. Devo lavorare da subito sulla testa dei giocatori per fare in modo che abbiano ancora più fiducia dell’anno scorso…”.

A incuriosire gli astanti, le dimissioni del preparatore atletico Sinatti.

“Gli ho proposto di rimanere con noi, mettendolo allo stesso livello con Rongoni. Ma dopo una riflessione mi ha detto che non gli andava di rimanere e che non aveva energie. E’ un peccato, perché so che in questo club c’è qualità, c’è gente che conosce i calciatori e può farci guadagnare tempo. Ma rispetto la sua decisione…”.

A proposito di preparazione, queste la parole dell’allenatore francese sulla sua metodologia di lavoro.

“C’è tanta intensità negli allenamenti, la preparazione è decisiva. Chi si prepara bene fa una bella stagione. Quando giochi la Champions League, dopo la sosta di settembre giochi ogni tre giorni, quindi bisogna fare tutto prima dal punto di vista della preparazione. Lavoriamo anche sul possesso palla, il pressing alto e soprattutto quello immediato dopo aver perso palla. Su questo si lavora e i giocatori sono abituati a giocare così. Abbiamo calciatori che possono fare più cose, non solo giocare nella metà campo avversaria, ma anche nelle ripartenze. Sui calci piazzati e su altre 2-3 cose possiamo migliorare…”.

Tatticamente il Napoli si muoverà su basi solide.

“A me piace partire da dietro, ma in una squadra c’è anche la concretezza. Lasciatemi tempo perché la metà della rosa ancora non la conosco. Fatemi capire chi sono i leader, per capire su chi mi posso poggiare per le letture durante la partita. Ci sono giocatori che devono orientare la squadra. Una buona squadra si vede quando perde una partita che doveva vincere, là si vede se hai una rosa di qualità o no…”.

Il gruppo sembra abbastanza compatto e motivato.

“Sono tutti attenti, tutti motivati, oggi già ci sono stati un po’ di duelli e un bel ritmo. Vuol dire che hanno fame. Dai giovani me l’aspetto, vogliono farmi vedere qualcosa. Non vedo l’ora che arriveranno anche i nazionali e che saremo al completo…”.

Il nuovo tecnico del Napoli attende con ansia il rientro dei nazionali.

“Arriveranno la prossima settimana. Non giocheranno la prima amichevole, ma già alla seconda ci saranno. Il tempo stringe un po’, dovremo mettere a fuoco tante cose. La prima cosa è mettere in giocatori in buona forma…”.

Finale dedicato proprio a un paio di Nazionali: Jack Raspadori e Eljif Elmas.

“Quando vedi una squadra e i giocatori puoi avere un’idea, ma non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Lasciatemelo allenare e poi potrò rispondere. Ho delle idee, ma vanno verificate. Se Elmas è veramente un giocatore polivalente, per un allenatore è davvero un regalo. Quasi sempre nelle rose ci sono uno o due giocatori versatili che l’allenatore può usare in diversi ruoli. Per me sono importanti. Tra poco, quando sarà tornato, lo valuterò”.

