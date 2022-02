Il divario tra Napoli e Barça si accorcia con individualità o gioco collettivo?

E’ innegabile che Xavi sia stato un centrocampista leggendario, relativamente alla storia del calcio contemporaneo. Famoso per il ruolo nevralgico ricoperto nel Barcellona di Pep Guardiola.

Un allenatore, dunque, erede di una concezione del piano gara orientata esclusivamente a padroneggiare il possesso, per dominare – sia a livello tecnico che cerebrale -, l’avversario di turno.

Ecco, nel match di andata valido per i playoff di Europa League, questi fondamenti tattici li ha abbondantemente palesati il Napoli, oltre ai blaugrana.

Anche se limitatamente ai primi quarantacinque minuti, la squadra di Spalletti ha dato veramente l’impressione di non essere inferiore ai padroni di casa.

Gli azzurri, infatti, hanno proposto un modello di gioco capace di alternare giropalla organizzato e assai qualitativo, a momenti in cui la ricerca della verticalità esaltasse le caratteristiche di Osimhen.

Non solo scatti e velocità

Eppure, nonostante i complimenti ricevuti da una parte consistente di addetti ai lavori per la prestazione del Camp Nou, il divario tra Barça e Napoli appare ancora forte. Un gap strutturale ed economico, in grado di produrre le sue conseguenze pure in mezzo al campo.

Inevitabile, quindi, che a medio e lungo termine, la distanza tra le due squadre sia siderale. Sul breve, tuttavia, si può tentare comunque di forzare la situazione.

Perché in partita secca, da dentro o fuori, il livello tende ad assottigliarsi. A patto che emergano prepotentemente le individualità. In questo senso, l’attitudine di Osimhen a decodificare un calcio primordiale potrebbe risultare emblematica.

Del resto, il nigeriano magari lavora poco con i compagni. Così da risultare tutt’altro che associativo, nel classico mantenimento ragionato dell’attrezzo. Strategia funzionale a sovraccaricare un lato, ribaltando improvvisamente il fronte.

Ma si presta non poco a soluzioni dirette. Che contemplino grandi praterie davanti a lui, da aggredire ferocemente.

Superare la pressione altissima

A questo punto, però, sorge spontaneo porsi il classico domandone da un milione di dollari.

Partendo dal presupposto che l’idea perfetta per gratificare l’ego di Osimhen, sgraziato nelle movenze, poco stiloso a vedersi, nondimeno tremendamente efficace in progressione, è lanciarlo nello spazio.

Allora come può Spalletti beneficiare delle peculiarità da scattista del centravanti, coniugandole con il talento offensivo dei suoi compagni.

La prima mezz’ora contro il Barcellona suggerisce un modus operandi. Sfruttare la filosofia proattiva dei bluagrana, quell’indole naturale al pressing altissimo, che porta la squadra di Xavi a venirti a prendere altissima. Addirittura sino al limite dell’aria di rigore altrui.

L’obiettivo è pescare uno dei mediani, nello specifico, quello che si alza alle spalle della prima pressione, per andare poi rapidamente in transizione.

Come moltiplica il Napoli gli spazi

In questo senso, giovedì sera Fabiàn Ruiz ha impartito una sonora lezione, sia a giovani virgulti appena usciti dalla Masìa, che a navigati frequentatori di Coppe europee varie e assortite, in un teatro calcistico che in passato ha ammirato emeriti Top Player nel ruolo di pivote.

Probabilmente, al ritorno, la sua interpretazione dinamica del ruolo, associata all’abilità nei fondamentali, sarebbe utilissima nel trovare smarcati gli offensive players azzurri fra le linee.

Determinando la moltiplicazione dei movimenti in attacco, che tanto piacciono a Spalletti. Chiaramente, a quel punto, la scatola nera del Napoli in fase di finalizzazione diventa Zieliński.

Rientra nelle prerogative del polacco abbassarsi, associandosi nello stretto con i compagni. E dopo innescare il taglio degli esterni, nel frattempo venuti a stringere dentro.

Ma tra le sue capacità c’è anche un buon gioco spalle alla porta, che gli permette di esplorare un’altra soluzione. Ovvero, alimentare il gioco offensivo con una ricezione orientata, confortevole a mettersi in proprio: quei proverbiali strappi in progressione, che l’hanno reso famoso.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati