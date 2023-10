Il Diritto Sportivo torna di moda in Serie A…Tra retrocessioni possibili e penalizzazioni, il Calcioscommesse infanga le passioni!

L’avvocato Edoardo Chiacchio massimo esperto napoletano in diritto sportivo è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla spinosa questione del calcioscommesse. L’avvocato ha fatto il punto sulla situazione evidenziando le possibili pene per i giocatori coinvolti nella delicata vicenda:

“Cosa rischiano gli atleti coinvolti in questa inchiesta di calcioscommesse? L’articolo 24 è molto chiaro, la sanzione minima è 3 anni”.

“Però gli avvocati che assistono i tesserati devono indirizzare i propri assistiti verso la collaborazione. Questo è il percorso che consiglio a chi è indagato soprattutto se ci sono delle prove inconfutabili. Collaborare significa avere sanzioni più contenute che vanno dall’anno, all’anno e mezzo se la collaborazione è fattuale. I club se eventualmente coinvolti si rischia la retrocessione, e la responsabilità sarebbe diretta”. Ha concluso l’esperto di diritto sportivo attraverso le frequenze di Kiss Kiss Napoli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati