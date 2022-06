Il Decreto Crescita blocca il Bonus 110 di Adl, Osimhen non parte piu’!

Victor Osimhen da 110 milioni, diventa “incedibile” , e quanto ci racconta l’edizione odierna di Repubblica, spiegando anche il perche’ potrebbe esser congelata, e rinviata di un anno , la vendita del Nigeriano. Ma cerchiamo, su questa notizia, di capire il perche’ potrebbe verificarsi questa ipotesi.

Il Decreto che “congela ADL”

le regole basilari del calcio mercato e le certezze dettate dalla logica potrebbero essere di colpo cassate, ad una offerta irrazionale di chi compra e invece follemente allettante per chi vende. Ma tutto diventa quasi impossibile in questa sessione di mercato, pensare ad una partenza di Victor Osimhen in questa sessione di mercato, quindi restano fermi al palo, con sommo dispiacere delle casse azzurre, Manchester United, Newcastle e Arsenal, a cui si è appena aggiunto pure il Bayern Monaco.

Chiaramente se il Napoli, che per ora non pare orientato in questo senso, darebbe il via libera, cambierebbe tutto, ma non converrebbe economicamente parlando, al club., visto che se riesce a trattenere il Nigeriano fino al 31 dicembre 2022, si eviterebbe di restituire allo Stato, tramite Sgravi Fiscali, la somma di 10 milioni di euro,

Osimhen ha concluso il suo secondo campionato di Serie A mettendosi in tasca due titoli assegnati dalla Lega Calcio: quello di miglior giocatore Under 23 del campionato e di recordman dei gol ( 7) segnati di testa, davanti a Immobile e Vlahovic.

Ecco perche’ poi Adl disse…

Al di la del solito, che noia che barba, quando si avvia il soliloquio presidenziale, ricordiamo il suo giudizio su Victror poco tempo fa: ” “Ce l’abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni, non è che le ha giocate tutte, dare giudizi su di lui è ancora poco opportuno“.

Quindi visto che il presidente, non puo’ vendere Osimhen in questa sessione, prepariamoci al botto del 6°mesi, tanto il tempo che resta al patron, prima di poterlo vendere, per il bene del bilancio, passato da 70 a 90 % ammortizzato nel bilancio 2023, e per il mercato invernale, da lui stesso, guarda un’ po’, annunciato “scoppiettante”

