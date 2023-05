Il Cuore d’atleta. Focus on Cardiomiopatie

CRESCERE.

Pensare al futuro oggi.

Hic et nunc.

Nulla di più Giusto. Nulla di più opportuno. Nulla di più Presente che lavorare per il Futuro.

Il vecchio detto, quello che meglio si addice, lo spot per eccellenza, dice “Prevenire è meglio che Curare”.

In questa ottica di visione spaziale e futura, abbiamo incontrato il dott. Antonio Russo, cardiologo e medico dello Sport. Consulente della SSC Napoli e parte integrante dello staff medico capitanato dal dott. Raffaele Canonico.

Lo staff campione d’Italia 2023.

Una intervista, quella con il dott. Russo, che diviene ancor più preziosa per il suo aspetto pedagogico e socio-popolare.

Russo è infatti da tempo impegnato in una serie di iniziative socio-informative tese dall’educazione sportiva e culturale.

Abbiamo, a questo proposito, discusso di Cuore, sport, prevenzione ed Educazione civica oltre che sanitaria.

Il cuore d’atleta e la sua “vita”.

Il Cuore di un atleta, le sue caratteristiche evidenti, la resistenza e la potenza ma ancor più la sua “zona grigia”. Viene così definita quella sezione in cui il cuore può ingannare. Può nascondere minimi, sottili ma pericolosi “difetti”. Se ne discuterà diffusamente e con ospiti di spessore in un incontro- convegno il 23 e 24 Maggio presso l’Aula conferenze della università Parthenope di Napoli.

Focus on Cardiomiopatie. A queste nostre parole, alleghiamo il programma dettagliato dell’incontro. I giorni, gli orari ma ancora più le tematiche e gli ospiti che parteciperanno all’evento.

Futuro su ogni cosa.

Formazione, informazione e prevenzione. Il Futuro nasce oggi. Nasce dallo studio e da iniziative come questa.

Il futuro è già qui.

