Il “Coraggio” di Kvaratskhelia!

L’uomo del giorno è proprio lui, Kuinka Kvaratskhelia, quel ragazzino originario della Georgia, preso dalla Dinamo Batumi, squadra semi sconosciuta del campionato georgiano, e scommessa del Napoli di Spalletti.

Nelle amichevoli estive, si era gia’ messo in mostra con numeri di classe pura, oltre che in possesso di personalita’ e voglia di emergere. .In alcuni momenti ho ricordato il primo Lavezzi, impacciato e amorfo dal gioco di squadra, poi diventato…”il Pocho”, chissà che proprio il Georgiano, sia il predestinato ad essere il nuovo trascinatore, proprio come lo divenne Ezequiel !

Il debutto, bagnato da un gol, oltre che di grande intelligenza tattica, il suo movimento alle spalle di Simon nel seguire l’azione e stato perfetto, anche di forza, visto come sovrasta di testa il difensore del Verona nello stacco, ne mostra anche la quallita’ nel giocare senza palla.

E anche chiaro pero’, che la tensione era tanta nel talentuoso Georgiano, anche lo stesso tecnico, nella conferenza di fine gara, ha sottolineato quanto

tenesse a far bene al debutto, e nel campionato italiano stesso, dove vuol dare visibilità e sviluppo, ad una carriera, a mio avviso, dall’avvenire già scritto negli almanacchi del calcio mondiale!

Insomma, e concludo, un Kvara tutto da scoprire e godere per i tifosi azzurri, che ieri, nella sua esultanza dopo il gol alla squadra scaligera, ha unito le sue mani, poggiando il capo come se dormisse, un pisolino si potrebbe definire la simbologia del gesto, come lui stesso poi ha spiegato suoi social “Tutti sono giorni belli, semplicemente alcuni lo sono di più”. Come a dire, dormire sonno tranquilli Napoli, qui c’e’ Kvara, “Il Messi georgiano” del Vesuvio!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

http://www.persemprenapoli.i

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati