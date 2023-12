Il complotto è deriva. Serve Serietà

Gli “Italiani” hanno un problema educativo. Lo dice la cronaca quotidiana. Il “Napoletano” fa una fatica bestiale a crescere. Le virgolette per non generalizzare.

Quanto è odioso e scadente attaccarsi al “complotto”.

No vax, no tav, no questo e non l’altro.

Il complotto è origine della deriva. È una strategia messa a punto.

I Comunisti, le toghe rosse etc.

La Paura paga. La paura compra. Il complotto muove fake news e fake comportamenti.

È l’alibi più utilizzato per giustificare i propri demeriti.

Il pallone sgonfio, l’arbitro venduto, il temporale di Castelvolturno ed il gioco può continuare.

Il Napoli di De Laurentiis ed i tifosi, ora, proprio ora, sono chiamati ad un momento di crescita.

I campioni d’Italia che perdono 3-0, e si trovano in una situazione di classifica tanto precaria, devono essere più seri.

Era proprio, fino a poco fa, il Napoli 5.0 di De Laurentiis e Spalletti, il potere forte. Ora d’improvviso, il potere forte si è trasformato contro.

Strano l’andazzo di questa forza.

Campo, campo ed ancora campo. Gli errori gravissimi fatti nella prima fase di campionato, possono risolversi.

Campo ed ancora campo.

Serietà.

Pedagogista dello Sport

