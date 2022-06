Il Codacons e il caso Dazn: “La Lega se vuole puo’, annullare il contratto”

Il Codacons si “scaglia” contro Dazn, per i rincari sui nuovi abbonamenti TV ,che danneggiano ulteriormente i consumatori, gia’ tartassati da un economia ormai da defoult!.Di seguito il comunicato pubblicato su Calcio e Finanza, con la Codacons che chiede alla Lega Serie A, l‘annullamento del contratto con Dazn, per i diritti televisivi:

“Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. Lo dice il Codacons in una nota, contestando gli aumenti delle tariffe resi noti oggi da Dazn, con l’abbonamento standard che passa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro e un rincaro del +50%, mentre per vedere la partite su due dispositivi diversi che si trovano a distanza ma non sulla stessa “rete domestica”, si dovranno sborsare addirittura 39,99 euro al mese.

“Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti – afferma il Codacons – Alla luce delle modifiche tariffarie decise da Dazn, chiediamo alla Lega di serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi”.

