il Club Napoli di Sorrento, risponde così alla vergognosa immagine della Curva al Maradona!

Il Club Napoli di Sorrento, ha emesso un comunicato forte , quanto tempestivo, per ribadire la loro vicinanza alla squadra azzurra, in un momento in cui , dopo 33 anni e senza Maradona, il Napoli si appresta a vincere di nuovo lo scudetto, ed e ai quarti di finale di Champions League, mai partecipato nella storia del club azzurro.

Insomma, una condanna agli episodi squallidi, lo aggiungo io, del Maradona, prendendone le dovute distanze, oltre che il senso di appartenenza a quella maglia ,che accomuna tanti napoletani, non avendo nulla a che vedere con quello spettacolo aberrante offerto ieri da pseudo tifosi, che con modi delinquenziali, si spacciano per tifosi del Napoli.

Mi auguro che altri club si dissocino, come ha fatto, e mi complimento, il Club Napoli di Sorrento con la firma del Presidente Commend.re Gaetano Mastellone, e vi esorto a leggerne i contenuti, per far capire a tutti, cosa significa essere tifosi del Napoli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati