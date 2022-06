Il Club degli scontenti…

Nelle ultime settimane sembrerebbe che il club Napoli abbia perso la fiducia e il rapporto con i suoi giocatori.

Dopo l’addio di Insigne infatti nello spogliatoio qualcosa è cambiato, dal probabile addio di Mertens, al mutismo selettivo di Ospina, i dubbi di Osimhen e la ricerca di risposte da parte di Koulibaly. Insomma un malcontento generale che si può percepire anche fuori dalle mura di Fuorigrotta.

Tutti hanno lo stesso problema, incomprensione. Con chi? Ovviamente con il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Per certo le colpe non sono mai del singolo, ma si dividono 50&50, ma DeLa sembrerebbe essere sotto la lente del mirino per via delle promesse non mantenute e un atteggiamento forse troppo sfacciato.

DeLa è un professionista, sta come muoversi in particolar modo nel campo economico del club, ma ci sono delle promesse che, una volta fatte devono essere mantenute.

Nel caso specifico parliamo di Anguissà

Nell’agosto del 2021 infatti sembrerebbe che Nana, il procuratore di Frank, di comune accordo con il giocatore abbia rinunciato ad un bonus da parte di Fulham con la promessa di riceverlo dal club azzurro.

Una promessa che al momento non è stata mantenuta, facendo irritare non solo il giocatore ma anche il rigido procuratore.

Tuttavia il Napoli ha riscattato ufficialmente il giocatore, dunque si pensa sia solo questione di tempo prima che questo bonus entri nel portafogli del numero 29.

Chi sono gli altri scontenti del club?

Matteo Politano esulta dopo il gol. Foto Agostino Ionà

Ma Anguissà non è l’unico scontento del gruppo. Anche Koulibaly non dorme sonni sereni, non perché potrebbe andare via dal Napoli, un giocatore del suo talento ha solo l’imbarazzo della scelta, bensì il problema risiede sulle decisioni della società che ancora non sono chiare e che quindi non permettono al giocatore di poter prendere delle decisioni effettive.

Anche Politano, è tra coloro i quali non possono definirsi felici. Infatti durante tutto l’anno, ha recriminato il fatto di essere entrato poco in campo, tanto da voler andare via a tutti i costi dal club partenopeo alla volta di squadre che gli possano dare lo spazio necessario.

Infine Mertens. Il suo caso sta appassionando tutti, in particolar modo perché è tra i giocatori più amati in assoluto sia a livello sportivo che umano. Il suo addio sarebbe un durissimo colpo basso per la tifoseria.

Ado ogni modo sembra che ADL non abbia ancora trovato la formula giusta per accontentare tutte le richieste.

Mertens infatti ha sempre dichiarato di amare alla follia il Napoli e Napoli come città, tanto da battersi per rimanere nel club. Ma per capire meglio come quale sarà la sua sorte dovremmo aspettare gli eventi delle prossime settimana

In questi giorni DeLA, dovrà ragionare molto in merito alle sue scelte, perché se solo un giocatore è scontento è un caso, due sono una prova, tre sono la certezza che di base l’atteggiamento di De Laurentiis deve essere rivisto.

