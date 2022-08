Il CIES Football Observatory… Boccia il Napoli!

Il CIES Football Observatory ha pubblicato quelle che sono le sue previsioni sulle classifiche finali di 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA per la stagione 2022-2023. I pronostici sono stati realizzati sulla base di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato – che ancora non è concluso – da parte dei club. La Serie A, l’unica lega che secondo il CIES vedrà un ribaltone rispetto alla scorsa stagione.

Inter si laureerà Campione d’Italia, mentre il Milan di Pioli chiuderà al secondo posto. In Champions andrà il Napoli, riconfermando il terzo posto, mentre la Juventus non andrà oltre il quarto posto come nella scorsa stagione. Delusione anche per la Roma di Mourinho (sesta), mentre l’Atalanta dovrebbe migliorare la sua posizione e chiudere al quinto posto.

Questa la classifica finale secondo il CIES:

1. Inter

2. Milan

3. Napoli

4. Juventus

5. Atalanta

6. Roma

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Verona

11. Torino

12. Udinese

13. Sampdoria

14. Bologna

15. Monza

16. Spezia

17. Empoli

18. Cremonese

19. Salernitana

20. Lecce

