Il Centro Paradiso di Soccavo e in vendita, ma i De Laurentiis preferiscono …il Bari!

Il Centro Paradiso di Soccavo, fu realizzato nel 1975 come campo di allenamento con annessa sede societaria e sala stampa, negli Anni Ottanta, ebbe il suo massimo fulgore quando qui si allenava la squadra di Diego Armando Maradona. Poi il declino sino al fallimento della Ssc Napoli del 2004.

E stato abbandonato e gradualmente depredato e vandalizzato, ed al momento non ci sono ancora trattative, ma sembra che alcuni imprenditori vorrebbero farne un centro eventi o un centro medico-sanitario.

Cancellata la storia, resta solo un murales…

Resta solo un cancello arrugginito, una spianata piena di sterpaglie dove si intuisce ci fosse un campo di calcio e i resti delle vecchie strutture intorno, visibile solo un murales che rappresenta la piccola Dalma, primogenita dei Maradona, che infila dolcemente una margherita nel calzettone di papà Diego, proteso in maniera protettiva verso la piccolina.

Da Totonno Juliano a Maradona, negli anni d’oro degli scudetti e Coppe, divenne simbolo del calcio vincente a Napoli. Un calcio, che ha dimenticato un vero e proprio simbolo per il Napoli.

C’è poi un’associazione di giovani di Soccavo, che si chiama appunto “centro Paradiso”, che sogna di rilevare il centro con un azionariato popolare, per poi rimetterlo in sesto e farlo utilizzare ai ragazzi del quartiere.

La Politica e De Laurentiis sono spariti!

Se la politica, dal 2004 ad oggi, avesse pensato davvero a riqualificare la struttura, oggi certamente non saremmo a questo, ma se guardi Napoli, capisci il perche’, molte cose siano rimaste inalterate!. Ma se poi sento che li puo’ nascere solo un centro sportivo, la domanda sorge, che fine ha fatto il presidente del Napoli?

Questo si che sarebbe un segno tangibile di grande affetto, un’ atto d’ amore verso i napoletani, mai avuto a mio avviso, acquistando e riqualificando la casa del Napoli, e perche’ no, riportandovi anche il Napoli una volta bonificata tutta l’ area.

Ma il mio e’ solo un sogno, in 18 anni nessuna pietra nasce a Napoli di suo, e se penso a cio’ che riporto’ in conferenza pre-Dimaro…come direbbe Toto’, “Ho detto tutto“..Diciamocelo, le orecchiette alla Barese, son piu’ saporite della pizza Napoletana!. Persa un’ occasione per farsi rispettare dai tifosi del Napoli!

