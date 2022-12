Il cavallo piazzato non cambia la vita. De Laurentiis ha Futuro?

Chiunque vi parli dei programmi Napoli – De Laurentiis, in questo momento, non è attendibile.

Lo sviluppo futuro dell’azienda passa evidentemente per il risultato di questo campionato.

Vincere o qualificarsi, ora, non è per niente la stessa cosa. 8 punti di vantaggio impongono programmi differenti.

Un conto è presentarsi all’Europa come campioni d’Italia, altro discorso è ribadire la qualificazione europea.

Onestà prima di tutto merita la città. De Laurentiis la deve assolutamente.

In verità non c’è mai stato accordo tra Società e Città ma oggi serve più che mai.

Ho scritto più volte che lo scudetto si vince Insieme, il Futuro ancor più.

Non è pensabile che il futuro della Azienda SSC Napoli sia slegata dallo sviluppo cittadino e viceversa.

Lo stadio è pubblico.

La Squadra è pubblica.

La vita del Napoli è pubblica.

In questa città, la Squadra non è pallone, non è semplicemente sport è tanto di più.

Concentriamo quindi ogni sforzo sull’oggi, il domani non ha alcuna certezza.

Siamo sul mercato e questa stagione dirà chi siamo. Vincenti o piazzati. Il cavallo piazzato paga ma non ti cambia la vita.

Il vincente si.

