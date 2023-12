Il castello crollato di De Laurentiis

Dopo un campionato dominato in lungo ed in largo da parte dal club di De Laurentiis, che dopo 33 anni si era ricucito lo scudetto sul petto, sembrava bastasse davvero poco per continuare sulla scia dell’entusiasmo e dare continuità ad un progetto, condiviso e riconosciuto in Italia ed Europa, ed aprire un ciclo longevo e vincente.

Ma il castello cade miseramente perché il suo guardiano non è stato capace di trattenere i propri ospiti.

Chiaro riferimento al patron, il quale ha deciso di gestire in autonomia dopo gli addii dei due costruttori dello scudetto azzurro.

A De Laurentiis abbiamo sempre riconosciuto i meriti di una società virtuosa, che ha portato in dote anche un titolo inatteso, e dato lustro ad un club che arrivava dal fallimento. Ma ciò non toglie gli errori di gestione fin da gennaio scorso che hanno portato ad oggi, e che certamente si sono mostrati devastanti proprio ai fini del titolo su nominato, gettato al vento per una povera gestione.

Il non aver saputo trattenere Spalletti e Giuntoli, non aver sostituito degnamente Kim e Lozano, affidarsi poi ad un tecnico fuori da ogni radar calcistico negli ultimi anni e portare avanti una serie di contratti mostrano una confusione nella gestione azzurra.

Probabilmente non avere in società un organigramma di uomini di calcio e capitali freschi non autofinanziati con le vendite dei calciatori inficia direttamente sulla crescita del club. Senza tenere in considerazione l’assenza di una struttura di livello del settore giovanile e la querelle sullo stadio Maradona.

