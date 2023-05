Il “Caro” Cruciani offende ancora Napoli, e se la prende anche con Bono Vox…Lo stile Juve e’ sempre presente!

Giuseppe Cruciani è sempre senza peli sulla lingua. Nell’ultima puntata de La Zanzara, programma in onda su Radio 24, il noto conduttore ha speso qualche parola sul problema Covid al Giro d’Italia:

“Io voglio fare una domanda al dott. Cairo. Come si fa a organizzare un Giro d’Italia in cui si prevedono ancora i tamponi? Ma ancora i tamponi fate? Ma siete pazzi! L’OMS ha decretato l’uscita dalla Pandemia e voi siete ancora li, ma volete far fallire il Giro d’Italia?” Torna l’obbligo di mascherina nelle aree in cui i corridori entrano in contatto con altre persone, ma voi siete pazzi, siete malati!”.

Poi Cruciani ha messo nel mirino anche una situazione mediatica accaduta a Napoli negli ultimi giorni: “Secondo alcune notizie che vengono da Napoli, Bono Vox degli U2 avrebbe indossato una sciarpetta del Napoli per poi pronunciare delle parole mentre mangiava il peperone ripieno, definendosi allergico solo alla Juventus. Le cose sono due: o la cosa è vera ma ci sono dei dubbi, se lo fosse è una tristezza infinita…si invecchia male”.

“Bono Vox che va li con la sciarpetta del Napoli a farsi prendere per il culo da quattro ristoratori, è una cosa ridicola che a me fa tristezza. Lo avrei detto di qualsiasi altra squadra” ha concluso Cruciani.

