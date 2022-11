“Il campionato inizierà dopo i mondiali” parola di Zeman

Guardiamo a questa stagione come un esperimento.

Immaginiamo di aver fatto una prova di novità.

Un torneo diviso in due parti.

APERTURA e CLAUSURA.

L’apertura l’ha vinta il Napoli 5.0 a mani basse ma è il Clausura che dà il titolo.

Il campionato è iniziato ad Agosto ma entra nel suo “vero” vivo a Gennaio.

Sarà un andamento diverso.

Il nostro è solo un momento di riflessione ma in settimana una voce nobile ed esperta ha rimarcato il concetto.

“Ha un grande vantaggio il Napoli ma il campionato inizierà dopo i mondiali”.

Parole in calce dell’ultimo dei romantici, l’ultimo Maestro, Zdenek Zeman.

Il Boemo che inventò il 4-3-3, i gradoni ed i miracoli di Foggia , Roma e Lazio.

L’uomo che sfidò la Juventus, la triade di Moggi, Giraudo e Bettega ed il calcio truccato e corrotto degli anni 90.

Zeman è convinto che tutto dipenderà da come rientreranno calciatori top dai mondiali.

Pogba ad esempio resterà a Torino per curare il ritorno. Altrettanto farà Chiesa. Lukaku fino a questo punto ai box tornerà in squadra.

Sarà un anno diverso.

Molto se non tutto dipenderà dall’avventura qatariota.

Gambe e teste saranno certamente svuotate o ricche di desiderio.

Vedremo.

Intanto il Napoli 5.0, senza i suoi 5 mondiali, farà preparazione in Turchia.

Nulla sarà lasciato al caso. Sarà un campionato diverso, è vero, ma la banda Spalletti è pronta.

