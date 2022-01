Il campionato è a rischio ma la lega si gira dall’altra parte

Sono passati ormai due anni dall’inizio della pandemia, e il mondo prima del covid sembra un ricordo lontano, ma dopo due anni molti problemi sono ancora irrisolti. L’ormai celebre protocollo, con cui lo scorso anno è ripartito il campionato, è sempre stato messo in discussione, ed è sempre mancata chiarezza sul potere decisionale di lega, club e asl.

La situazione attuale

Naturalmente la campagna vaccinale e il calo dei contagi ha portato un grosso miglioramento anche al calcio, ma la lega si sta dimostrando nuovamente in difficoltà con il recente aggravamento dell’emergenza. Assistiamo ormai quotidianamente a nuovi comunicati delle società che informano di positività nel gruppo squadra, sono ad oggi 52 i giocatori contagiati. E’ evidente quanto tutto questo stia influenzando l’andamento delle squadre, ma ormai sembra che l’intero sistema calcio possa solo cercare di andare avanti e sopravvivere. Intanto, nell’ultima giornata prima delle vacanze, c’è stato il primo rinvio, Udinese-Salernitana. L’asl ha bloccato i campani a causa di 5 positività, e abbiamo visto di nuovo scendere in campo una sola squadra, e l’arbitro essere costretto ad annullare il match.

Se dalla lega non arrivano proposte, il nuovo decreto del governo è sicuramente una buona notizia: sono state aggiornate le norme della quarantena per i vaccinati. Coloro che vengono a contatto con un soggetto positivo, non devono più isolarsi ma semplicemente sottoporsi a un tampone antigenico alla comparsa dei primi sintomi. Dunque le asl potranno intervenire solo in caso di focolaio interno alla squadra, evento che quest’anno, per ora, non si è ancora verificato.

Resta incertezza per il futuro

Purtroppo questo non basta per fermare voci e dubbi su possibili ulteriori rinvii di partite. Emblematiche, a riguardo di questi temi, le parole di Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino, a Radio Punto Nuovo: “Juve-Napoli si giocherà? Ad oggi nessun focus. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so. Non so neanche se con l’Omicron sia il caso di cambiare i protocolli. Andrebbe rivisto questo mondo portando l’attenzione sulla gestione delle nuove quarantene. Gli scenari sono decisamente diversi, abbiamo una variante molto più contagiosa, pare meno aggressiva, ci sono tanti soggetti vaccinati. Va fatta quindi una valutazione differente anche sui protocolli, occorre un aggiornamento.”

