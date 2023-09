Il Cambio Kvara-Zerbin? Il Labiale del georgiano dice tutto! Non sia un alibi la Champions caro Garcia…

Il cambio operato da Garcia di Kvaratskhelia con Zerbin ha sorpreso un po’ tutti. Il georgiano, pur non disputando una grande partita, può accendersi in un minuto, fare la differenza anche nelle giornate meno brillanti. Lo stesso esterno, in un gesto molto italiano, ha chiesto incredulo all’allenatore: “Ma cosa fai? Ma perché?”. Perché, se Kvaratskhelia doveva essere sostituito, non puntare su Giovanni Simeone? Il Cholito, con Victor Osimhen, avrebbe potuto creare qualche grattacapo al Genoa.

Per giustificare la brutta prestazione del Napoli, Rudi Garcia ha tirato in ballo la Champions League facendo gli esempi, tra gli altri, di Bayern Monaco e soprattutto Psg, poco brillanti prima degli impegni in Europa. Ma non può essere una scusa.

Una squadra vincente non può sottovalutare un avversario come il Genoa e un ambiente caldissimo come quello di Marassi. Inoltre proprio il Napoli di un anno fa non prendeva sottogamba nessun impegno. Non a caso ha stravinto il campionato e raggiunto i quarti di Champions League.

