Il calcio visto sotto l’ombrellone, Dalla Radiolina…a Dazn!

“Scusa Ameri, sono Ciotti, ha segnato Bruscolotti”…era quella radiolina, che raccontava calcio la domenica, alle 14:30, risuonando in ogni casa dei tifosi del Napoli, come un rito che accomuna ogni Patuto del pallone.

Il tempo poi ne ha spazzato via ogni transistor, per far spazio a parabole e streeming, con “spezzatini di calcio”, in orari davvero inconcepibili, non fosse altro per ciò che stiamo per vivere in questa stagione!

Dicevamo dello “spezzatino”, buono sicuramente se tirato con vino bianco e cipolla, ma questo calcio, ormai gestito, perché’ finanziato dalle televisioni, e giunto ad un punto di non ritorno, ed in tal senso, gli unici che si stanno “fregando le mani”, sono Ristoratori e Stabilimenti Balneari, che grazie a Dazn e Sky, tra granite, Maxischermi e bibite in Spiaggia, con annessi Ombrelloni e sdraio, sono pronti a batter cassa, per chi vorrà’ usufruire del servizio “4 calci con tintarella”

Insomma, Verona-Napoli, come altre gare, si gioca il 15 Agosto alle 18:30, con 40 gradi all’ ombra, perché’ si deve correre , visto l’approssimarsi del Mondiale Qatariota, e pensare che in altri tempi, era la giornata dove si stava insieme alla famiglia, e si cominciava a pensare alla fine dell’estate…ora invece, a come trovare un posto per vedere una gara di un campionato, nato gia’ falsato, da debiti gestionali, e stipendi faraonici, in un’Italia dove, la politica e’ una comica continua, il calcio è diventato un “fenomeno da baraccone” dove il padrone e diventato il televisore, in conclusione si potrebbe dire, per chi ha vissuto il “pallone che fu”, la Diletta, La Rossi e’ La Bertini, sono belle da vedere in bikini, ma l’emozione per il patto del pallone, e’ l’esultanza di Pertini per quell’Italia che fu campione…Buon campionato a tutti!

