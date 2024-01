Il calcio italiano ed internazionale piange la scomparsa di Gigi Riva. L’ex stella del Cagliari e della Nazionale Italia si è spento a 79 anni. Una grave perdita per il mondo calcistico e per i suoi tifosi. In carriera Gigi Riva ha vinto uno scudetto nel 1970 col Cagliari, una medaglia d’argento nel mondiale del 1970 e l’Europeo nel 1968. Con la maglia dell’Italia ha segnato 35 reti in 42 partite, mentre in 378 col Cagliari ha realizzato 208 gol.

