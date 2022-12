Il Calcio è un vettore che tende all’infinito. Ce l’hai fatta Leo

Leo

Quel che accade in Qatar è storia. Lo tenga ben a mente chi ripete continuamente il mantra dello show inutile. Certe emozioni scavano e cambiano persone ed avvenimenti.

Gli aspetti tecnici non ci interessano nemmeno un po’. Ci interessa lo show, le emozioni, il fascino infinito e leggendario che ancora oggi, il Calcio, può dare.

Unire un popolo.

Trovate un altro “show” che abbia tale potere e ne riparliamo.

Il Calcio è un Vettore che tende all’infinito.

Festeggia l’Argentina tutta, piange la Francia intera. L’America Latina batte l’Europa. Una nazione ne batte almeno 4. La Francia è un crogiolo di belle Esperienze. Ne riparleremo.

Queste interezze in tempi di disperata frammentazione sono un Argomento alto.

Lo tenga ben presente chi semina vento per trovar tempesta. Occorrono ponti non muri. Messi alza finalmente la coppa più bella, il Paese per un pomeriggio si unisce. Buenos Aires, Rosario, Napoli. Un viaggio di andata e ritorno che unisce Gente simile. Separata da fuso orario e geografia ma unita da valori e culture.

Popoli di passioni calde.

Si conclude nel modo più affascinante. Il plot è perfetto. La scenografia fantastica. Costumi perfetti. Il Re è in cima al mondo.

Ce l’hai fatta Leo.

