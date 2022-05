Il calcio e quel sentimento perduto, da Juliano ad ADL il passo e breve…

Il calcio, se ne resta qualcosa, e’ uno sport che muove il Mondo, e nel caso specifico, guardando in casa nostra, lega tantissimi tifosi in tutto il Globo, in un unico canto, Forza Napoli!. Quest’anno pero’ la delusione e tanta, visto che il traguardo , toccato con mano, gli e stato sfilato al fotofinish, restando a bocca asciutta e con tanto amaro in bocca.

Quel sentimento…distrutto dai milioni!

Ma lo scudetto perduto, e solo la punta dell’ Iceberg, che si sta deteriorando intorno al Napoli, e sinceramente, vedere il freddo intorno a chi ha sempre “scaldato i cuori“, anche quando bastava solo salvarsi o battere la Juve, beh, un quesito me lo porrei. Forse il problema sono io?

Non sto parlando del Calcio, ma di chi lo amministra e gestisce nel lucro, un sistema malato terminale da anni, che si cerca di salvare , ma solo per scopi prettamente personali! A pagare pero’, e sempre il tifoso, quello sentimentale, quello della maglia.

Gia’, quella maglia firmata Armani(EA7), Kappa, qualsiasi cosa …basta che siano “piccioli“, un po’ come qualcuno, giorni fa’, ai 130 anno del Mattino, parlo di Mafia, Camorra e Ndrangheta, e che voleva sapere chi entrava nel suo fantomatico quanto immaginario, stadio.

E poi passare da Angleina Jolie, agli sputi di Martina Franca, senza dimenticare i 32 milioni investiti per il titolo sportivo…mi chiedo, ma chi glielo ha fatto fare poverino!

Juliano, poi Bruscolotti e infine…Maradona

Antonio Juliano e Giuseppe Bruscolotti, sono coloro i quali rappresentano questi colori, la storia di ujn club che non e’ il Real Madrid, ma e il Napoli, la citta’ che ha avuto il piu grande di tutti, Diego Armando Maradona, ed ha portato vittorie, soddisfazioni e felicita’ allo stadio, quello che oggi si pesa con i bilanci e con le Pay Per-Wiwe, dove anche un amichevole ha un prezzo.

allora se oggi vogiamo veramente bene a chi e’ passato da qui, auguriamogli di vincere, perche’ se qui non e possibile farlo, e giusto che lo si faccia altrove, spiegando , con onesta’ intellettuale e cristallina, i motivi del non voler continuare la sua carriera qui. Come lo stesso dovrebbe fare chi non gli consente di continuare.

E concludo affermando, anche se le cose da dire sarebbero tante, quando non si e’ grado di dire a se stessi che non si ha ne la volonta’, tantomeno, la forza di fare un cosa, non si deve denigrare l’ altro, tanto il gioco finisce, e la credibilita’ termina nell’unico posto dove gia’ hanno casa, e paradossalmente sono anche felici e contenti! E se a 289, 5 km da qui si sta meglio, perche’ aspettare, il mercato e’ aperto per tutti!

