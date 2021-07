Il C.T. di Malta, Devis Mangia, esalta Insigne e Spalletti

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Radio Goal”, è intervenuto Devis Mangia. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’attuale Commissario Tecnico di Malta s’è espresso così su Lorenzo Insigne: “Sono convinto che Insigne con Spalletti possa esaltarsi ancora di più. E’ un tipo di allenatore che insegna calcio, non è un gestore. Porta avanti le sue idee…“.

In qualità di responsabile tecnico dell’Italia Under 21, ruolo che ha assunto nel luglio 2012, e abbandonato l’anno successivo, dopo aver perso la Finale dell’Europeo di categoria contro la Spagna (4-2) Mangia aveva convocato un giovane Jorginho, all’epoca in forza al Verona, appena il centrocampista brasiliano acquisì la cittadinanza italiana: “Lo convocammo nell’Under 21 per un’amichevole contro la Spagna, ma mi fermarono perchè la documentazione non era completamente a posto”.

