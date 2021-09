Il C.T. del Camerun, Conceição, entusiasta di Anguissa: “Farà bene in Serie A”

Toni Conceição è il Commissario Tecnico del Camerun. In qualità di selezionatore dei Leoni Indomabili, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, per parlare di André Anguissa.

“Lavora tanto per migliorarsi. E’ un giocatore molto forte, sul piano fisico e tecnico. Può giocare in due sistemi. L’operazione che l’ha portato a Napoli ha fatto gli interessi di entrambe le parti. Giocava in Premier, un campionato molto competitivo, ma la Championship non era il palcoscenico giusto. In Inghilterra tutto è fisico e velocità, in Italia bisogna anche ragionare. Si può adattare alla Serie A e farà bene...”.

Il centrocampista camerunese, arrivato a Napoli proprio solo sul finire del mercato, ha rivelato le sue qualità contro la Juventus. Un piccolo assaggio dell’apporto che potrà dare alla squadra partenopea.

“Ho visto Napoli-Juventus, mi è sembrato un debutto su alti livelli. Ma secondo me Anguissa può fare molto di più. E lo farà, se riuscirà a seguire la filosofia di Spalletti. Si tratta di un giocatore molto bravo nella gestione delle situazioni a centrocampo. Ma non è uno che crea molto gioco. Se sviluppa anche questa qualità, può diventare molto prezioso...”.

I tifosi azzurri sono già preoccupati dell’eventuale assenza di Anguissa, che a meno di sorprese o stravolgimenti dell’ultimo minuto, sarà impegnato in Coppa d’Africa dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.

“Al momento è uno dei leader di riferimento in Nazionale. Da qui a gennaio possono succedere tante cose. Vedremo come si adatterà al Napoli, ma se tutto va come deve andare, è logico immaginare che ci sia, in Coppa d’Africa. Intorno al 27 dicembre andrà via. So. So quanto pesante sia perdere un giocatore per un mese e mezzo. Certamente è una cosa un po’ scomoda, ma i giocatori hanno piacere a rappresentare la loro Nazionale. Ovviamente la Coppa d’Africa è una vetrina e il giocatore può aumentare il suo valore”.

