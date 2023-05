Il “Braccino corto” e la festa rimandata. Esulta Salerno

Niente di più comodo che esercitarsi nell’arte della Critica quando si vince e si viaggia col pilota automatico. Napoli – Salernitana day after. Sousa imbriglia Spalletti e torna a casa da trionfatore. In certe realtà si gode col poco e ci si accontenta. Pareggiare a Napoli, rimandare la festa è una vittoria per chi ama i colori granata. Poco ma importante.

“Io non volevo solo partecipare alle feste. Io volevo il potere di farle fallire”, dice Jep Gambardella. Servillo in La grande Bellezza.

Sousa è Jep.

È lunedì 1 Maggio.

Festa di tutti i Lavoratori.

Giochiamo a far i critici.

Nel tennis si chiama “braccino corto”. Nel pallone, Personalità.

È un processo di maturazione. Non lo si può chiedere immediatamente a Sinner tantomeno ad Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Napoli 5.0, anche ieri, ha sbattuto contro sé stesso. “Vittima” del proprio vigore e della fame assatanata.

Non una azione in cui il Napoli ha tentato di entrare in porta col pallone. Manca il tiro e già si sta pensando a correre sotto la curva.

So’ Ragazzi, direbbero a Striscia la Notizia.

Cosi però si sbatte.

Serve far tesoro ed imparare.

Un assedio spesso “sconsiderato”, sbattuto contro il castello fortificato salernitano.

Per carità, il cammino è finito ed ora non c’è che da festeggiare ma anche al banchetto nuziale si può far meglio.

La pressione ha “fregato”.

L’atmosfera è stata “nemica”.

Alibi per i dilettanti. Se si vuol diventare Leaders dobbiamo limare la capacità di azzannare la preda al momento giusto. Non prima, non dopo.

Cremonese, Milan e Salernitana.

Devono darci un insegnamento. Deve imparare la squadra, Spalletti ed il pubblico.

Lo ripeto, non è una critica nervosa, è il gioco in un giorno di festa.

Piove su Napoli ma il sole lo troveremo molto probabilmente in Friuli.

