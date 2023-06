Il Bayern Monaco fa sul serio per Osimhen: la cifra “monstre” spaventa i tifosi del Napoli

Dopo aver conquistato la Bundesliga nei minuti finali dell’ultima giornata di campionato, il Bayer Monaco ha tutta l’intenzione di trovare giocatori ideali nella prossima finestra di mercato. La squadra bavarese infatti non può sbagliare le mosse di calciomercato e soprattutto ha tutta l’intenzione di ritornare competitivi in Champions League. Per questi motivi il club tedesco vorrebbe strappare al Napoli la sua punta più preziosa, ovvero Victor Osimhen.

Secondo quanto ha riportato Il Corriere dello Sport, il Bayern Monaco sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per l’attaccante del Napoli. La valutazione del nigeriano si aggira intorno ai 120 milioni di euro e De Laurentiis potrebbe vacillare davanti ad una cifra monstre come questa. In stagione Osimhen ha realizzato in 39 partite tra campionato e coppe varie ben 31 gol e 5 assist trascinano il Napoli alla conquista del terzo scudetto.

