Il Napoli continua a scaldare i motori mettendo nel mirino la ripresa della Serie A. Per gli azzurri, l’attività agonistica post Mondiale ripartirà subito con una supersfida nella corsa verso lo scudetto: il 4 gennaio, infatti, faranno visita all’Inter.

Più certezze che dubbi per Spalletti, in vista della gara del Meazza, nonostante le sconfitte incassate con Villarreal e Lilla abbiano gettato qualche ombra di troppo sullo stato di salute della rosa. I sette gol incassati nelle due amichevoli casalinghe sono un dato inequivocabile. E certificano come, in questo momento, la preparazione abbia sicuramente annebbiato le idee.

In questo scenario, sembra davvero complicato applicare il calcio propositivo che tanto piace all’Uomo di Certaldo.

Inevitabile che le gambe non girino

Con le gambe appesantite, magari il Napoli ha provato a interpretare il solito spartito contro spagnoli e francesi, mantenendo il baricentro ad un’altezza media. Tuttavia, mancando l’intensità nell’esercitare la classica pressione in avanti, la compattezza del blocco in fase di non possesso è andata progressivamente sfaldandosi.

La conseguenza s’è palesata sotto gli occhi di tutti: una evidente incapacità di rimanere stretti e corti. Così, per gli avversari è stato facile imbucare centralmente, costringendo gli azzurri a scappare affannosamente all’indietro per chiudere gli spazi tra le linee, o accorciare verso la palla. Senza, però, avere la necessaria lucidità per farlo efficacemente.

Ovviamente, nulla di particolarmente preoccupante. Del resto, anche la concorrenza della squadra partenopea deve ritrovare ritmo partita e condizione fisica ottimale.

Tra mercato e campionato

Per la trasferta di Milano il tecnico toscano dovrebbe avere a disposizione l’organico (quasi…) al completo. Oltre ai reduci dal Qatar – Kim, Anguissa, Zielinski, Lozano e Olivera -, ormai aggregati stabilmente al gruppo, appare finalmente recuperato pure il lungodegente Rrahmani.

Restano dunque da valutare soltanto le condizioni di Demme e Sirigu. Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, si comincerà inevitabilmente a pensare al big match con i nerazzurri.

Bisogna smaltire i carichi di lavoro. Ritrovare la brillantezza (momentaneamente…) perduta. Sullo sfondo, intanto, si profila il mercato di riparazione. Potrebbe tornare alla base Contini, nell’ambito dell’operazione che porterà alla Sampdoria il talentuoso Zanoli. Con Bereszynski a compiere il percorso inverso.

Meno arduo, invece, preventivare l’eventuale partenza di Demme: netta la sensazione che Spalletti stia maturando un cambio di gerarchie all’interno della mediana. Con Gaetano prima alternativa di Lobotka nel ruolo di pivote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci come stanno cambiando le gerarchie nel centrocampo azzurro

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati