Il 2024 vedrà il vero Napoli di Mazzarri

Entrare in corsa è rischioso. Subentrare in un momento tanto burrascoso, di più.

Se in un primo momento Mazzarri lavorava sulle “macerie” dei campioni d’Italia, quel che rimaneva del miracolo firmato Spalletti, ora c’è da attivare, gestire e comporre una mini ricostruzione. Il 2024 è un anno nuovo.

Probabilmente troppo per Walter Mazzarri.

Probabilmente catapultato in una dimensione troppo grande. Chiamato per l’emergenza ma non abbastanza “preparato” per una tempesta.

Se il post Garcia poteva apparire “gestibile”, con un Napoli in crisi di gioco e risultati ma con ancora Osimhen e Kvaratskhelia in buona condizione, ora, con Mazzocchi alle visite mediche, la questione diventa più articolata. Con Osimhen ed Anguissa in competizione africana, inizia quello che De Laurentiis ha annunciato come il più importante e sostanzioso intervento di mercato riparatorio.

Riparazione del mercato e praticamente nuova squadra. Nuovo corso e nuovo allenatore.

Mazzarri è chiamato ad allenare per davvero. Se non del tutto, sarà un Napoli più vicino alle sue richieste.

A quanto pare sarà servito di nuovi arrivi e “ripulito” del caos.

Gennaio di arrivi e a quanto pare di partenze. Entrate ed uscite. Politano? Zielinski?

Per ora Mazzocchi.

Per ora Mazzarri per il 2024.

Tra qualche giorno il Torino di Juric.

Ogni gara una verifica. Ogni gara per capire cosa sarà il nuovo anno.

