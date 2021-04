Iezzo, ex Napoli: “Superlega? Non mi piace, sono un nostalgico. Contro l’Inter punto al sicuro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Superlega? A me non piace, sono un nostalgico. Sicuramente giocare contro club importantissimi ha il suo fascino. Quando ci sono di mezzo gli interessi, puoi anche prendere la fascia giovanile a cui piace vedere solo i campioni. Ospina o Reina? Predo Reina perché è più completo, nonostante il colombiano sia un ottimo portiere. Reina gioca meglio dal basso. Prenderei anche Meret, se gli danno la continuità potrebbe diventare uno dei più forti d’Europa”.

“Napoli-Inter? Ci sono ancora possibilità di andare in Champions, ma il Napoli non può più sbagliare. La gara con l’Inter lascia un po’ l’amaro finale, soprattutto negli ultimi minuti, dopo l’ingresso di Mertens, che è tutta un’altra musica, rispetto ad Osimhen. Gattuso ha voluto mettere al sicuro il punticino. Alla fine dell’anno scontri diretti e differenza rete, saranno decisivi. Nazionale regno delle due Sicilie? Calaiò lo sto cercando di convincere. Portiere? Porterei Gori del Benevento”.

