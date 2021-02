Iezzo: “Io più forte di Ospina? Oggi tifiamo tutti Ospina e Meret”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, soffermandosi sul dualismo Ospina – Meret.

Io più forte di Ospina?

“Sono scuole di pensiero diverse. La nostra scuola è la migliore al mondo, ma questo non vuol dire che Ospina non sia un portiere che non dia garanzie al Napoli. Mi fanno piacere i complimenti, ma credo bisogna fare i complimenti ad Ospina per quello che sta facendo. Io nella mia vita non mi sono mai permesso di darmi arie o giudicarmi. Ho sempre preferito che lo facessero altri”.

Tra i pali io e Taglialatela i migliori? Noi siamo tifosi di Ospina e Meret

“Ci lega una grande amicizia e il fatto di essere Napoletani e portieri del Napoli da titolari. Io sono stato uno dei grandi tifosi di Pino. Erano eccezionali. Io ho avuto problemi di schiena? Sì, nell’ultimo periodo. Ma nei primi anni al Napoli quando stavo bene, potevo dare qualcosa in più. Oggi, però, siamo tifosi di Ospina e Meret”.