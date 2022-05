Iezzo: “Il Napoli ha sprecato l’occasione quest’anno. Su Ospina, Meret e Carnesecchi…”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante “Si Gonfia La Rete”.

“I play out li abbiamo finito, siamo riusciti ad arrivare allo spareggio che si terrà venerdì a Sofia in campo neutro. Ci aspetta quest’ultima battaglia per restare in Serie A.

Se Meret non gioca non supererà mai i suoi limiti, dal punto di vista tecnico non li ha ma il problema è sull’esperienza. Da quando è arrivato a Napoli ha giocato pochissimo, ma è fortissimo. L’allenatore lo vede tutti i giorni, quindi sotto qualche altro aspetto non lo convince. Ospina è una garanzia, ti permette di gestire anche momenti importanti. Non penso guadagni grandi cifre.

Meret ha bisogno di giocare.

Carnesecchi è un portiere di grande personalità, per giocare in piazze importanti c’è bisogno di questo aspetto, farà un cammino importante.

Il Napoli ha sprecato l’occasione quest’anno, per l’andamento del campionato non ne ha approfittato. Lo scudetto l’ha vinto la squadra meno forte, ma che ha avuto più equilibrio rispetto alle altre”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati