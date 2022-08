L’ex calciatore del Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vikonos Web Radio/Tv sui temi attuali in casa azzurra. A seguire le sue principali parole.

“Su Meret non c’è stata fiducia, a giorni arriverà un altro portiere ma per me quella con Sirigu poteva essere la coppia perfetta. Sono due dei tre portieri della Nazionale, il livello è altissimo. Ma gli allenatori hanno le loro fissazioni”.

Su Keylor Navas e Kepa

“Tra i due sceglierei senza dubbi il primo. Ha vinto, ha esperienza internazionale e può alzare l’asticella anche dal punto di vista della personalità. Sicuramente farebbe bene a tutto il gruppo. Se non ha fiducia in Meret però, io avrei optato per un sacrificio, tenendo Ospina che già conosceva la squadra e lo spogliatoio. Mi dispiace molto per Alex, quando altrove farà bene sono sicuro che ci mangeremo le mani”.

Su Simeone e Raspadori

“Simeone mi piace tanto, è bravo anche negli inserimenti. Tutto dipende anche dal modulo e dai movimenti che farà Osimhen. Nel 4-2-3-1 possono giocare anche insieme il nigeriano e Raspadori, ma in quel caso rischi qualcosa davanti la difesa”.

