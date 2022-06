Iervolino su Sabatini: “Bugiardo, io non accettro’ mai queste storture…”

Il Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta i motivi dell’ addio del DS Walter Sabatini, accusando, in maniera “violenta”, l’ex dirigente di aver mentito:

“Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail“

