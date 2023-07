Iervolino: Mai parlato con De Laurentiis di Dia.

Categorico il presidente della Salernitana, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, quest’oggi sul suo attaccante. Nei desideri di molti top club, ma non del Napoli, almeno nelle sue parole:

“Mai parlato con De Laurentiis di Dia, ci sono altri club interessati. Vorremmo tenere il giocatore, che ha fatto cose incredibili, mi sembra abbia la migliore media tra tiri effettuati e gol fatti. Segna di destro, di sinistro, uomo spogliatoio, ragazzo per benissimo. Purtroppo ha una clausola rescissoria, applicabile ai 15 gol fatti. Non ci possiamo fare niente, la stessa situazione del Napoli, con Kim”

Ci sono altri giocatori granata, che potrebbero interessare alla società partenopea, soprattutto nel reparto difensivo. Iervolino tende a smentire, trattative in corso:

“Che io sappia non ci sono contatti con il Napoli, per Coulibaly. Tutto il trading è nelle mani del direttore sportivo, ma comunque non mi risulta. I giocatori della Salernitana sono appetiti, questo fa piacere. Pirola e Lovato, giovanissimi difensori, sono molto ricercati all’estero. Anche Mazzocchi quando entra mette i giri alla squadra, ce li vogliamo tenere tutti stretti”

Non vorrebbe smantellare la squadra, che ha fatto molto bene, per le sue possibilità, con l’obiettivo di migliorare:

“Vogliamo crescere a piccoli passi. Vogliamo sempre fare di più, nel mezzogiorno nascono quei talenti, che poi approdano in serie A”

Merito anche del suo allenatore, per il quale c’è stato un momento in cui, poteva sedere sulla panchina del Napoli. Il Presidente granata ne è consapevole:

“Anche Paulo Sousa aveva la possibilità di andare via, tramite la clausola. Lui sta bene con noi e ci aveva detto che voleva proseguire. Se i campioni d’Italia erano interessati a lui, vuol dire che stiamo facendo bene le cose”

Si può interrompere l’astio tra Napoli e Salernitana?

“C’è una piccola frangia che crea meccanismi, che non devono esistere. Io ho condannato subito e continuerò a farlo. Amo la Salernitana e Salerno, ma sono napoletano”

C’è anche la questione della mancata presentazione, del libro di De Giovanni a Salerno. Iervolino promette di interessarsi personalmente della vicenda, per ristabilire una serenità, tra le due realtà campane, che quest’anno è mancata.

