Idea Sassuolo: quando la media borghesia vuole andare in Paradiso

In questa stagione il Sassuolo appare fortemente intenzionato a cambiare status. L’idea neanche tanto velata è quella di superare la dimensione di provinciale. Alzare dunque ancora un pochino l’asticella delle ambizioni.

Magari entrare in pianta stabile a far parte della media borghesia calcistica italiana. Così da poter pensare a qualcosa di diverso rispetto ad un campionato tranquillo, condotto tutto nella parte sinistra della classifica.

E perché no, approfittare delle eventuali manchevolezze di alcune delle Sette Sorelle, per prenderne il posto.

Dionisi ispira il Sassuolo

Indubbiamente Alessio Dionisi è l’anima ispiratrice del Sassuolo attuale, che gli ha dato l’occasione di esordire in Serie A, dopo l’esperienza in cadetteria con Venezia ed Empoli. Quest’ultima culminata con la vittoria del campionato lo scorso anno.

Un allenatore giovane e promettente. Capace di dare un’impronta assai credibile al calcio prodotto dalla sua squadra.

Tant’è vero che le due vittorie di prestigio ottenute in trasferta contro Juventus e Milan sono entrambe maturate attraverso un approccio intenso e sfrontato.

Ovviamente, il tecnico 41enne ha trovato il contesto societario ideale a sviluppare un gioco qualitativo. Non a caso, il management dai neroverdi gli chiede di lavorare in funzione della valorizzazione dei tanti talenti presenti in rosa. E solo in subordine riuscire nell’impresa di raggiungere la qualificazione europea.

Superiorità numerica come dogma

Indubbiamente il Sassuolo continua a muoversi sul percorso tattico tracciato da Roberto De Zerbi. Insomma, il nuovo Sassuolo ha una identità comunque propositiva, che prescinde però dai numeri.

Nel senso che, se il suo predecessore preferiva determinare con il 4-2-3-1, Dionisi ha cambiato progressivamente gli strumenti con cui la squadra interpreta le partite. Arrivando a permettersi di schierare contemporaneamente Berardi, Scamacca e Raspadori. Com’è accaduto domenica nella San Siro rossonera. E mantenersi comunque equilibrato nelle due fasi.

Il segreto sta nei princìpi, nient’affatto banali. I neroverdi provano sempre a manipolare gli avversari utilizzando il possesso come arma principale per mandare in sottonumero gli avversari e quindi sfruttare la temporanea superiorità posizionale.

Qualora la controparte riuscisse a pareggiare gli uomini, allora la manovra si sposta in fascia.

Gli uomini chiave

La partenza di Locatelli verso la Continassa è stata compensata dagli arrivi di Frattesi e Matheus Henrique, nonché dalla volontà di responsabilizzare ulteriormente Maxime López. Un terzetto che non ha avuto problemi a prendersi il peso del centrocampo sulle spalle.

La brillantezza in fase di possesso della squadra neroverde dipende soprattutto dalla lucida regia del brasiliano, che viene incontro ai centrali difensivi nel momento della prima costruzione.

Anche il nazionale Under 21 ed il franco-algerino si propongono continuamente in mezzo al campo: pretendono di farsi scaricare il pallone nei piedi, per dialogare con i compagni e poi verticalizzare, imbucando verso i tre offensive player.

Là davanti Scamacca, uno degli attaccanti italiani più interessanti in circolazione, ama stupire con giocate tutt’altro scontate.

Condivide con Califfi del ruolo, tipo Ibrahimović, le medesime caratteristiche fisiche, che consigliano ai difensori di girare alla larga. In realtà, fa del dinamismo senza palla la sua peculiarità specifica. Cosa che gli permette di rendersi pericoloso venendo a ricevere lontano dalla porta e sugli esterni.

In definitiva, il Sassuolo resta una delle squadre più belle da vedere, e difficili da affrontare, dell’intera Serie A. Ma probabilmente di questo il Napoli ne era già abbondantemente edotto…

