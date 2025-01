Spesso c’è la tentazione di sintetizzare i principali temi che potrebbero presentarsi nel corso di un big-match com’è quello tra Roma e Napoli attraverso la mera contrapposizione numerica. Troppo facile tuttavia spiegare il piano-gara predisposto dagli allenatori riducendolo all’analisi dei moduli: perché l’interpretazione dinamica che Claudio Ranieri intende dare al suo 3-5-2 si incastra a perfezione col 4-3-3 assai fluido con cui Antonio Conte finora ha tenuto lassù gli azzurri.

In questo scenario tattico, a fare da ago della bilancia per i capitolini dovrebbero essere proprio i laterali a tutta fascia: Saelemaekers e Angeliño. Specialmente il belga offre una dimensione prettamente offensiva al ruolo, poiché per caratteristiche è un’ala adattata a fare eventualmente il “quinto” in fase di non possesso. Così si spiega il motivo per cui talvolta è sbadato nel tirare la diagonale difensiva, coprendo le spalle a Mancini, centrale di riferimento.

Ranieri sfacciato con Saelemaekers e Angeliño

Dalla prospettiva di Ranieri, la convivenza di Saelemaekers e Angeliño con la squadra è comunque fattibile in quanto lo spagnolo si abbassa a sostegno della difesa, molto coinvolto nella prima costruzione. Effettivamente, si prende un mucchio di responsabilità per far risalire il pallone dal basso, resistendo al pressing avversario con la qualità nel palleggio. Del resto, entrambi sono capaci di proiettarsi avanti, influenzando pesantemente il gioco nella metà campo altrui. In particolare, nelle transizioni. Trasformandosi nel braccio armato di Dovbyk. Anche se il loro contributo è maggiore se salgono in conduzione, provando a saltare l’uomo in dribbling, piuttosto che chiudendo la diagonale dal secondo palo, senza palla.

Ecco, la presenza dell’ucraino condiziona non poco i giallorossi in attacco, costringendoli quasi a uno sviluppo elementare della manovra. Ranieri vuole verticalizzare sul centravanti, che ha una innegabile propensione a tenere e poi ripulire il pallone smistandolo proprio sugli esterni. Una giocata che – abbinata al sostegno dei centrocampisti nel dare lo scarico o conquistare le seconde palle – consente a Saelemaekers e Angeliño di distendersi in profondità. Sponda e tagli sono il tratto distintivo della Roma attuale. Perciò, chi percorre la fascia non può occupare in maniera statica la posizione. Bensì, lavora in funzione della necessità di integrarsi con un attaccante dall’indole fortemente posizionale. Cercare dunque continuamente il movimento lungolinea, per allungare la difesa oppure ricevere direttamente alle spalle dell’ultima linea.

Insomma, domenica sera il Napoli potrebbe trovare un avversario assai più sfaccettato di quanto non dica la sua classifica.

