Iaquinta: “Con Spalletti nessuna paura”

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante dell’ Udinese e Campione del Mondo 2006, Nazionale conquistata grazie proprio al tecnico Spalletti, ha rilasciato un intervista al quotidiano partenopeo il Mattino, ed ha parlatodel tecnico Spalletti, e di quanto sia stato importante per la sua carriera, e del Napoli in chiave scudetto. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Vincenzo Iaquinta nell’ intervista rilasciata al quotidiano il Mattino:

SU SPALLETTI: “Spalletti è stato il primo a credere in me. Ha avuto fiducia e me l’ha trasmessa. Mi parlava, mi diceva di stare tranquillo perché avevo tutto per fare bene. Ma non solo: durante gli allenamenti insisteva tanto sulla tecnica per migliorarmi”.

SUL NAPOLI: “L’uomo giusto al momento giusto. Sta dando tanto al gioco di una squadra che infatti è una delle più belle della serie A. Lo scudetto? Troppo presto per dirlo. Davanti hanno frenato a turno un po’ tutte, e il finale di campionato sarà tutto da vivere“.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati