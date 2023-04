Iannicelli tra il serio ed il faceto: “Ormai il Paradiso lo chiamiamo Napoli! Stadio? Io sarei per il reddito di curvidanza…”

Peppe Iannicelli ha espresso alcune considerazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole che vi riportiamo:

“Se c’è un paradiso, questo si chiama Napoli: specie oggi che si respira grandissima aria di entusiasmo per la festa Scudetto. L’infortunio di Osimhen potrebbe essere una finta per preservarlo? No, ha da smaltire una ‘piccola cosa’, come l’ha giudicata egli stesso rispondendo a dei tifosi a Castel Volturno. Nessuna macumba, insomma. E’ un tema caldo, questa storia del suo infortunio. Osimhen ha avuto una carriera punteggiata da diversi acciacchi, anche quest’anno ha avuto più di un problema. Simeone e Raspadori, però, non lo hanno mai fatto rimpiangere: da questo punto di vista, le soluzioni ci sono”.

Iannicelli ha poi aggiunto:

“Ho molta fiducia per aprile: tra aprile e maggio, vedrete, festeggeremo in anticipo lo Scudetto. Partite contro il Milan in Champions League? La sfida resta apertissima, al Napoli si chiede un ulteriore salto di qualità”.

“Prezzi alti per la Champions? Il caro biglietti è andato oltre il range che bisognerebbe mantenere: servono prezzi popolari. Capisco che sia una partita storica, ma si dovrebbe trovare un punto di equilibrio. Le curve inferiori costano quanto quelle superiori: questa è una grande ingiustizia. Ci vuole il ‘reddito di curvidanza’, come suggerisce qualche tifoso” ha concluso Peppe Iannicelli, tra il serio ed il faceto, ai microfoni di Radio Marte.

