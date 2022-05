Iannicelli: “Il Napoli onorera il campionato”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, e’ intervenuto nella trasmissione Campania Sport,e sulla gara di Domenica del Napoli contro il Genoa, ha coi risposto ai tifosi Salernitani che credono in un Napoli ormai in vacanza:

“E’ cominciata la pressione mediatica enorme sul Napoli per la gara contro il Genoa e l’incrocio di risultati che interessa la lotta salvezza. Bisogna ricordare che il gemellaggio con i genoani è stato interrotto già qualche anno fa, ma tra una squadra che era morta ed è resuscitata e che lotta per la salvezza e una che non ha nulla da chiedere al campionato il livello delle motivazioni e delle prestazioni è diverso. Però credo che il Napoli, come contro il Torino e come all’ultima contro lo Spezia, onorerà il campionato. Da questo punto di vista possono star tranquilli i tifosi della Salernitana. Non credo che si possa immaginare che nell’ultima gara al Maradona di Lorenzo Insigne ci possa essere uno sbracamento”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati