Iannicelli: “Gesto fuori luogo di Insigne! La Salernitana merita rispetto”

Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Peppe Iannicelli, ha espresso a Canale 21 tutto il suo disappunto per l’esultanza di Lorenzo Insigne dopo la rete del 4 a 1 contro la Salernitana..

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha realizzato il goal del definitivo 4-1 degli azzurri contro la Salernitana. Il Magnifico ha realizzato il penalty che lui stesso si è guadagnato. L’attaccante ha esultato rivolgendosi verso una delle telecamere presenti a bordo campo e mostrando lo stemma del Napoli presente sulla sua maglia ha dedicato una frase al suo amore per la squadra azzurra.

“Ti amo e ti amerò sempre”.

Gesto apprezzato da tanti, non da tutti però.

Peppe Iannicelli, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21:

“A me il gesto di Lorenzo Insigne non è piaciuto, mi è sembrato decisamente fuori luogo. E poi credo che occorra sempre avere il massimo rispetto per l’avversario, la Salernitana in questo caso. Hai fatto la tua scelta, anche questa cosa dello stemma. Evitiamo queste sceneggiate, che non fanno bene né a te né al pubblico“.

C’è da dire che Il Magnifico ha esultato soprattutto perché è riuscito a raggiungere Diego Armando Maradona nella classifica dei goleador in tutte le competizione (115 reti, ndr).

