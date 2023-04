Iannicelli “disfattista “: “Non fa ben sperare per la Champions…”

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare la vittoria del Napoli sul campo del Lecce non senza fatica eccessiva considerato il percorso fin qui fatto dalla squadra di Luciano Spalletti che è praticamente prima in classifica sin dalle prime battute di questa stagione ed è qualificato ai quarti di finale di Champions League dove affronterà il Milan di Stefano Pioli. Queste le parole di Iannicelli: “Il Lecce è sembrato più in partita rispetto al Napoli, almeno nell’approccio”.

Poi ha aggiunto ulteriori considerazioni in proposito:

“Tanti calciatori non erano in condizione e ho visto anche diversi errori nei passaggi e negli appoggi che mi avevano sorpreso negativamente già in occasione della partita contro il Milan domenica scorsa al Maradona. Sinceramente questo aspetto non fa ben sperare in vista della gara di Champions League in programma a San Siro mercoledì: sembrano smarrite le certezze che rendevano il Napoli una macchina da guerra”.

