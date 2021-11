I vecchi difetti riemersi con lo Spartak obbligano il Napoli a interrogarsi

Le notti europee sono bellissime, seppur talvolta impietose. Se n’è reso conto il Napoli, che nel gelo moscovita doveva fare un passo fuori dal tunnel in cui s’era infilato, complice la sconfitta con l’Inter. Mentre adesso ha messo addirittura in discussione la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Sia ben inteso, nulla è ancora compromesso. Diventa decisiva, però, la gara con il Leicester.

Coperta corta in mezzo

Eppure lo Spartak Mosca fotografa almeno un paio di istantanee del momento interlocutorio che sta attraversando la squadra partenopea.

Innanzitutto, si capisce che la coperta è troppo corta, specialmente in mediana. La contemporanea assenza di Fabiàn Ruiz e Anguissa ha privato il Napoli di qualità ed agonismo. Sminuendo tutte le possibili varianti del gioco di Spalletti.

Una consapevolezza che lascia comunque insoluto il problema di fondo. E svela tragicamente le titubanze di chi ha giocato senza una idea precisa del modo come avrebbe potuto dare il suo contributo in una situazione d’emergenza. Rispetto all’intensità messa in campo da qualcun altro.

Lobotka, opzione più logica da schierare in posizione di metodista, viste le tante defezioni a centrocampo, è andato immediatamente fuori giri.

Nondimeno, se l’entrata goffa e scomposta che ha procurato il rigore è stata casuale, la prestazione dello slovacco va analizzata in un contesto tattico, quello del primo tempo, in cui gli azzurri hanno dimostrato una manifesta inferiorità nel palleggio.

Eppure l’ex Celta stava in campo come se non conoscesse affatto i compagni, tantomeno avesse assimilato i flussi di gioco che sottendono alla fase di possesso sviluppata solitamente dalla squadra.

Sostanzialmente, il suo impatto nell’economia della manovra è apparso davvero impalpabile. Suggerendo all’allenatore di non dormire sonni tranquilli in vista della Lazio.

Fenomeno o sopravvalutato

Ma c’è un altro interrogativo che aleggia all’ombra del Vesuvio e riguarda Zieliński. Ormai è trasversale l’enigma attorno al polacco: può essere veramente l’uomo della svolta, oppure bisogna rassegnarsi all’evidenza e considerarlo solo un buon giocatore.

Di sicuro non s’è calato appieno nello spirito della filosofia spallettiana. Quanto sia bravo è innegabile. Al contempo, non deve sembrare un pregiudizio affermare che si limiti soltanto a fare benino un mucchio di cose. Per esempio, consolidare il possesso o muoversi da sottopunta.

Era opinione diffusa che, qualora l’avesse voluto, si potesse accostare a Top Player del calibro di Kevin De Bruyne: box to box devastante. Prototipo del tuttocampista moderno, capace di generare meraviglie quando incanta nelle due fasi in cui sia articola il gioco.

Invece niente di tutto questo. Piotr si palesa a tratti, solamente sprazzi sciorina tecnica incantevole e giocate sontuose.

