I tifosi della Juventus attaccano ferocemente il tecnico Spalletti…

Botta e risposta Maldini-Spalletti e nervi a fior di pelle nella pancia del Maradona, dall’intervallo al finale di partita. Il match tra Napoli e Milan non si è esaurito nei 90 minuti in campo e si è trascinato oltre, a fare da cornice le polemiche sull’esultanza di Leao e il battibecco tra il dirigente rossonero e il tecnico dei partenopei. Un episodio che, come riporta ilbianconero.com, non è passato inosservato ai tifosi della Juventus che hanno ricordato come, Luciano Spalletti, dopo la roboante vittoria del suo Napoli contro la Juventus, inseguì vistosamente Massimiliano Allegri per stringergli la mano.

“E adesso che ha perso non ha dato la mano a Stefano Pioli? Che sportività”; “Quando perdi non sei sportivo, caro Spalletti”; “Spalletti è uguale a tutti gli altri: quando si vince è più facile essere sportivi”; “Sta vincendo lo scudetto, ma è sempre polemico. Non mi è mai piaciuto”; “Ha dato lezioni di sportività a Massimiliano Allegri, poi però fa una brutta figura con Paolo Maldini”, questi sono solo alcuni commenti che si possono leggere sul web.

