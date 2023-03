I tifosi del Napoli festeggiano lo scudetto?Salerno ed Avellino rispondono cosi’…

Il Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione clamorosa, la grande distanza in termini di punti dalle altre compagini è sicuramente un bottino eccellente, tanto da poter già iniziare a parlare di scudetto. La città di Partenope e i suoi abitanti stanno già organizzando la grande festa, e hanno totalmente sfatato il tabù della scaramanzia.

I napoletani, che aspettano questa festa da più di trent’anni, vogliono fare davvero le cose in grande. Nonostante Napoli rappresenti una delle stelle del sud Italia, o quantomeno della Campania, i tifosi di Avellino e Salerno avvisano i tifosi attraverso i social, sentenziando che non hanno assolutamente intenzione di assistere ai festeggiamenti azzurri all’interno della loro città. In molti gruppi Facebook, e in commenti sotto diversi post su Instagram, si possono leggere messaggi del tipo: “Non azzardatevi a festeggiare qui“. Lo si apprende dai colleghi di Sport del Sud.

La notizia è davvero curiosa perché evidenzia i sentimenti contrastanti che animano il resto della Campania. Da una parte troviamo tanta gente che si dice orgogliosa di questo Napoli. Ma c’è anche chi mal sopporta i successi del popolo azzurro, lo stesso popolo che non più tardi di 15 anni fa battagliava ad armi pari contro Salernitana e Avellino. Eravamo negli abissi della Serie C. Ma questa è tutta un’altra storia.

