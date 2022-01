Ravezzani: “Stop delle ASL? Juve-Napoli, De Laurentiis è andato fino in fondo. Serve terza dose obbligatoria”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “L’Europa fila dritto e noi dobbiamo fare altrettanto. Sono divertito dalla cosa che vede tanti Primavera in campo. È una vita diversa che stiamo facendo con le mascherine, non si può pensare che si resti allo stesso modo nel calcio. Credo che il problema sia nato dall’anno scorso, da quello Juve-Napoli, si è creato un precedente. De Laurentiis è andato fino in fondo. Lì c’è stato un libera tutti. Si trovi una soluzione adesso. Terza dose obbligatoria nel calcio? Lo sono per tutti, al di fuori dello sport. Bisognava intervenire comunque dando priorità al protocollo, senza dare possibilità alle ASL di mettere mano. Il problema è che con il vaccino è stata presa sottogamba la situazione, convinti fosse finito tutto”.

