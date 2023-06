Il casting per il nuovo tecnico del Napoli prosegue senza sosta. Almeno a detta di quelli avvezzi a sparare notizie a raffica. Forse nella segreta speranza di azzeccare poi la scelta giusta. E dopo, potersi accreditare agli occhi dei tifosi come veri esperti di mercato, capaci di anticipare le tendenze in virtù di chissà quali rapporti privilegiati con direzioni sportive varie e procuratori assortiti.

In questo scenario, Aurelio De Laurentiis va a nozze. Da un lato, lavorando sottotraccia, nel più completo riserbo, a caccia dell’uomo giusto cui affidare la guida dei Campioni d’Italia. Depistando, al contempo, i “soliti bene informati”. Del resto, per sua stessa ammissione, ci sarebbero in lizza non meno di quaranta potenziali allenatori vogliosi di accomodarsi sulla panchina degli azzurri.

Chiaramente, non c’è mai stata una lista di candidati così lunga. Eppure, è bastato l’immobilismo (solo apparente…) del presidente partenopeo per scatenare una sistematica caccia alle streghe, sulla base di semplici sospetti. Se non addirittura, evidentissimi pregiudizi ideologici.

Così, ha progressivamente preso piede il leitmotiv per cui nessuno vorrebbe accettare l’eredità di Luciano Spalletti, poichè la società intende smobilitare. Partendo proprio dalla cessione di Victor Osimhen. A detta di questi “Soloni” del calciomercato, rimane un grande obiettivo del Bayern Monaco. Peccato che poi smentiscano clamorosamente sé stessi, riconoscendo quanto il nigeriano sia fuori budget per le casse del club bavarese.

Magari a sostenere questa bizzarra tesi sono gli stessi che si aggrappavano a un tema ricorrente prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Ovvero, che “a gennaio, comincia un altro campionato…”.

Le milanesi virtuose

Nel frattempo, nonostante la ripartizione dei proventi per la stagione appena conclusa, regolata dalla Legge Melandri, premi l’Inter (87.1 milioni) piuttosto che il Napoli (80.3), tiene banco in casa nerazzurra la trattativa imbastita con il Chelsea, fortemente intenzionato a portare a Londra Onana e Dumfries. Il portiere potrebbe essere davvero sacrificato, in cambio di una settantina di milioni, nonchè la conferma del prestito di Lukaku.

Soprassediamo, almeno in questa sede, sulla necessità di rinforzare la squadra nell’ambito di un rigoroso regime monastico. L’a.d. Beppe Marotta ed il diesse Piero Ausilio sono consapevoli della situazione, tesa inevitabilmente all’autofinanziamento. Intrecciando, quindi, le esigenze di campo con le strategie aziendali sostenute dal presidente Steven Zhang. Che prima o poi dovrà pagare anche gli interessi sull’enorme debito accumulato.

Al Milan non se la passano meglio. Non potendosi permettere spese folli, sulla sponda rossonera dei Navigli hanno dato il classico benservito alla premiata ditta Maldini–Massara. Probabilmente, la loro idea di rilanciare le ambizioni in chiave scudetto del Diavolo faceva letteralmente a cazzotti con la necessità palesata da Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, a nemmeno un anno dal passaggio delle quote di maggioranza dal Fondo Elliott, intende assolutamente tenere i conti a posto attraverso una gestione oculata delle risorse.

Max blocca la Juve

Alla Juventus speravano ardentemente che Massimiliano Allegri accettasse la faraonica proposta giunta dall’Arabia Saudita per trasferirsi subito nella Saudi League: un sontuoso triennale da 20 milioni di euro a stagione. A quel punto, i bianconeri avrebbero risparmiato i 14 milioni del contratto per le prossime due annate destinati al “Conte Max”, smistandoli sul mercato.

Adesso, invece, alla Continassa devono necessariamente monetizzare, decidendo chi cedere, tra Vlahovic e Chiesa. E mentre la Vecchia Signora riflette, la signora Veronique, mamma e agente di Rabiot, ha già comunicato ai vertici societari la voglia di Premier League dell’amato figliolo, nient’affatto interessato a valutare alcuna proposta di rinnovo. Visto che la Juve non sembra nemmeno lontanamente in grado di pareggiare le ricche offerte di ingaggio che giungono dall’altro versante della Manica.

A proposito di soldi. L’input della proprietà è di tagliare i costi. In questo scenario, si profila all’orizzonte il rischio concreto che saluti pure Milik. Il Marsiglia, infatti, non è disposto a rinnovare il prestito libero, pretende 7 milioni. Una cifra pesantissima per le attuali linee guida dei bianconeri, improntate a un rigido contenimento della spesa, causa la mancata qualificazione alla Champions.

E meno male che era il Napoli ad avere difficoltà nell’allestire la squadra per la Serie A 2023/24…

